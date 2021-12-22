В Госдуме одобрили кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла в Белоруссии

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии, сообщил первый замглавы комитета Константин Затулин агентству РИА Новости.

По словам депутата кандидатура Грызлова была представлена на этот пост на заседании комитета. Также представитель МИДа запросил у комитета согласие на отзыв действующего посла – Евгения Лукьянова.

Политик отметил, что в соответствии с законом, комитет не утверждает кандидатуру, а лишь дает предварительное согласие на назначение того или иного лица послом или представителем РФ в государствах СНГ.

Напомним, нынешний посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов был назначен на свой пост в марте этого года. Ранее он занимал должность российского посла в Латвии.