В центре Лондона при задержании убили вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина был убит во время задержания в центре Лондона. Об этом сообщает полиция британской столицы.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в субботу они получили несколько сообщений о мужчине с огнестрельным оружием, который входил в банк и букмекерские конторы в районе Марлоус-Роуд, откуда позже уехал на автомобиле.

Через некоторое время офицеры остановили машину на перекрестке Кенсингтон-роуд и Дворцовых ворот.

«Раздались выстрелы, и мужчина получил огнестрельные ранения. Была вызвана Лондонская служба скорой помощи и Лондонская воздушная скорая помощь, мужчине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Несмотря на все усилия экстренных служб, он был объявлен мертвым», – цитирует сообщение лондонской полиции РИА Новости.

В настоящий момент личность погибшего устанавливается. Обстоятельства инцидента будет расследовать Независимое управление по вопросам поведения полиции.

Также сообщается, что происшествие не рассматривается, как теракт.

Ранее сообщалось, что мужчина с мачете напал на прохожих в канадском Калгари. В результате происшествия пострадали четыре человека.