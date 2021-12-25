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Шойгу открыл Зимний фестиваль в подмосковном парке «Патриот»

18:09 25.12.2021
В честь предстоящего Нового года на Соборной площади зажгли 30-метровую елку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны России Сергей Шойгу открыл Зимний фестиваль
на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с подмосковным парком «Патриот». В честь начала Зимнего фестиваля зажгли огни на главной елке. Дерево в 30 метров украшено пятью километрами гирлянд. 

«Сегодня, в преддверии Нового года, до празднования которого осталось меньше недели, мы с вами открываем уникальный фестиваль "Зимняя сказка". Круг активностей для всей семьи значительно расширился: помимо увеличенной площади катка и горок, появились хоккейная площадка, масса новых спортивных и интерактивных развлечений», - сказал министр.

Праздничный фестиваль «Зимняя сказка» на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с парком «Патриот» будет открыт для посещения вплоть до 6 марта 2022 года. Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроциклы, возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей
и русской тройке. Площадь катка, работающего на фестивале, составляет
5,5 тысяч квадратных метров.

Также в парк «Патриот» прибыла инсталляция «Поезд Победы». Это единственная в мире инсталляция в движущемся составе. Каждый ее вагон посвящен отдельной теме, связанной с Великой Отечественной войной.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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