Шойгу открыл Зимний фестиваль в подмосковном парке «Патриот»

Министр обороны России Сергей Шойгу открыл Зимний фестиваль

на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с подмосковным парком «Патриот». В честь начала Зимнего фестиваля зажгли огни на главной елке. Дерево в 30 метров украшено пятью километрами гирлянд.

«Сегодня, в преддверии Нового года, до празднования которого осталось меньше недели, мы с вами открываем уникальный фестиваль "Зимняя сказка". Круг активностей для всей семьи значительно расширился: помимо увеличенной площади катка и горок, появились хоккейная площадка, масса новых спортивных и интерактивных развлечений», - сказал министр.

Праздничный фестиваль «Зимняя сказка» на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с парком «Патриот» будет открыт для посещения вплоть до 6 марта 2022 года. Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроциклы, возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей

и русской тройке. Площадь катка, работающего на фестивале, составляет

5,5 тысяч квадратных метров.

Также в парк «Патриот» прибыла инсталляция «Поезд Победы». Это единственная в мире инсталляция в движущемся составе. Каждый ее вагон посвящен отдельной теме, связанной с Великой Отечественной войной.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов