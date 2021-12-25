Найден подозреваемый в поджоге гипермаркета с пиротехникой в Томске
Им оказался местный житель.
© Фото: УМВД России по Томской области
В Томске «по горячим следам» установлен подозреваемый в поджоге в гипермаркете, сообщили в МВД России по Томской области.
В совершении поджога подозревается местный житель 1994 года рождения. В данный момент с ним работают сотрудники территориального отдела полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Томске на улице Пушкина в торговом центре произошел пожар. Предположительно возгорание спровоцировал взрыв пиротехники.
Отмечается, что это уже второе возгорание торгового центра за последние дни в Томске.