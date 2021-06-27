Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Акцию агитпоезда «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» в России посетили более полумиллиона человек

Кира Карон
11:33 27.06.2021
В российских городах прошла акция агитпоезда, где приняли участие более 570 тысяч человек.
Акцию агитпоезда «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» в России посетили более полумиллиона человек
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
Читайте нас на:

В 52 городах России более 570 тысяч человек посетили мероприятия акции агитационного поезда «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Об этом сообщил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Тематический поезд преодолел почти 34 тысячи километров. Эшелон сделал остановки в 52 городах России, пройдя маршруты от Москвы до Мурманска, от Мурманска до Тулы, от Тулы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока. И везде, в больших и малых городах по пути следования эшелона, его экспозиции вызывали живой, неподдельный интерес граждан разных возрастов и социальных групп. Достаточно сказать, что общее количество экскурсантов составило более 571 тысячи человек», - сказал Картаполов на встрече поезда.

По его словам, эта цифра заметно превышает все предварительные ожидания.  

Акция была организована по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу и поддержана президентом России Владимиром Путиным.

«Акция призвана способствовать сплочению современного российского общества через историю и современность, успехи и достижения нашей страны и ее Вооруженных сил», - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что благодаря вниманию и поддержке региональных и местных органов власти работа агитпоезда становилась ярким, заметным событием в жизни населенных пунктов и их жителей. 

«Знакомство с современной военной техникой и вооружением, боевыми трофеями, интересные и познавательные рассказы лекторов, высокий профессионализм выступлений творческих коллективов  оставили в сердцах и душах людей неизгладимое впечатление», - сказал Картаполов.

Он сообщил, что также в ходе акции более 4,5 тысяч юношей и девушек вступили в «Юнармию».

«В целом работа агитпоезда убедительно продемонстрировала единство армии и общества, глубокое уважение граждан страны к российским Вооруженным силам. И это, пожалуй, самый главный и важный итог акции, позволяющий утверждать, что поставленные цели и задачи успешно выполнены», - подчеркнул Картаполов.

Он выразил признательность от имени главы военного ведомства всем, кто готовил и обеспечивал акцию, принимал в ней непосредственное участие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:46 В стране и мире
Видео
Мобильные отряды Минобороны России работают по укреплению набережной в Благовещенске
08:53 В стране и мире
В Индии на базе ВВС прогремели два взрыва
08:26 В стране и мире
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
06:40 В стране и мире
Трамп обвинил Байдена в одобрении «Северного потока-2»
05:50 В стране и мире
Видео
Не справился с управлением: три человека погибли в ДТП под Красноярском
Популярное
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Собянин: каждый день в Москве госпитализируют около двух тысяч человек с COVID-19
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.