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Взрыв газа произошел в жилом доме в Каспийске

Алексей Курильченко
19:42 22.12.2021
В результате взрыва есть пострадавшие, они доставлены в ожоговый центр.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В девятиэтажном жилом доме в Каспийске произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента есть пострадавшие, они были госпитализированы в ожоговый центр в Махачкале. Взрыв вбил в здании окна и двери.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в г. Каспийск по ул. Кавказская 22а на 3-м этаже 9-ти этажного дома произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Есть пострадавшие, которых госпитализируют в ожоговый центр РКБ г. Махачкала. Разрушений нет, выбиты окна и дверь. На месте работают психологи ГУ МЧС России по РД», - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Ранее в автомастерской в Сургуте произошел взрыв газа. Мастерская выполняет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей. В результате инцидента пострадали два человека.

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