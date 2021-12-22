Взрыв газа произошел в жилом доме в Каспийске

В девятиэтажном жилом доме в Каспийске произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента есть пострадавшие, они были госпитализированы в ожоговый центр в Махачкале. Взрыв вбил в здании окна и двери.

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в г. Каспийск по ул. Кавказская 22а на 3-м этаже 9-ти этажного дома произошёл хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Есть пострадавшие, которых госпитализируют в ожоговый центр РКБ г. Махачкала. Разрушений нет, выбиты окна и дверь. На месте работают психологи ГУ МЧС России по РД», - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Ранее в автомастерской в Сургуте произошел взрыв газа. Мастерская выполняет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей. В результате инцидента пострадали два человека.