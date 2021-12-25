В Подмосковье столкнулись автобус с грузовиком, пострадала женщина

На трассе М-4 «Дон» в городском округе Ступино произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. В результате инцидента пострадал один человек. Отмечая, что в автобусе в момент столкновения находилось семь человек.

«На 94-м километре трассы М-4 "Дон" автобус "Неоплан" совершил попутное столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП пострадала женщина, пассажирка автобуса», - цитирует РИА Новости сообщение подмосковного главка МВД.

Ранее в Волгоградской области произошла авария на трассе Р-22 в районе города Новоаннинска с участием грузовика и четырех легковых автомобилей. Региональное МЧС сообщило, что в результате инцидента погибли два человека.