Хоккеисты в Швейцарии провалились под лед во время матча

В четверг во время хоккейного матча между командами «Сьерре» и «Лангенталь» Швейцарской лиги двое игроков ушли под лед. Ими оказались Арно Монтандон и Тайлер Хиггинс. Как сообщает издание LeMatin, все обошлось благополучно - спортсмены не получили вреда здоровью. Однако такой риск присутствовал, поскольку яма, в которую упали хоккеисты, была разделена на две части железным прутом. Также опасность представляли расположенные рядом сетки и плиты.

«Чрезвычайно редко в хоккейной игре высокого уровня: два игрока упали в яму, используемую для сбора снега, который соскребает с игровой поверхности во время перерывов между третями», - сообщает швейцарское издание LeMatin.

Уточняется, что невозможно понять, была ли дверь закрыта неправильно или не выдержал механизм. Судья призвал к расследованию. Игрокам выбраться из ямы помогли товарищи по команде. Пострадавших нет.

Матч окончился со счетом 3:2 в пользу «Лангенталя».

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