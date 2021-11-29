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Вучич заявил, что Сербия сэкономила 1 млрд евро на газе благодаря договоренности с РФ

Анна Назайкина
08:15 29.11.2021
Главы России и Сербии провели 25 ноября встречу в Сочи, где, в частности, обсудили поставки голубого топлива.
Вучич заявил, что Сербия сэкономила 1 млрд евро на газе благодаря договоренности с РФ
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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Сербии удалось сэкономить не менее одного миллиарда евро благодаря выгодной цене на газ, которая была установлена РФ во время прошедших в минувший четверг переговоров. Об этом заявил президент сербской республики Александар Вучич.

«Обещаю, что мы продолжим работать и в дальнейшем также будем иметь самую низкую цену в Европе, за исключением стран СНГ. Нам удалось, это экономия для всех граждан Сербии не 300 миллионов, это минимум €1 миллиард, включая все валютные операции, это стратегический вопрос для страны, это огромная экономия», - сказал он эфире программы Hit Tvit на телеканале Pink.

Кроме того, Вучич выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за установление столь выгодной для Сербии цены на голубое топливо.

«Вы хоть понимаете, что цены составляют от €650 до €1 200 за 1 тыс. кубометров, а мы платим 270? Президенту Путину - бесконечная благодарность за то, что он уважает интересы Сербии и предоставил нам такую цену на шесть месяцев, так как ему тяжело назначить подобную цену на более длительный срок, поскольку другие (покупатели газа - Прим. ред.) возмутились бы, немцы сейчас борются за цену в $500, это в два раза больше, чем платим мы», - подчеркнул сербский лидер.

Напомним, что главы России и Сербии провели 25 ноября встречу в Сочи, где обсудили ряд вопросов. Путин заявил о возможности договориться с Белградом о поставках газа. Позже Вучич сообщил журналистам, что цена газа для Сербии на ближайшие полгода сохранится - 270 долларов за тысячу кубических метров. По его словам, такие условия являются исключительными.

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