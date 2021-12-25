Космонавт снял на видео разворот МКС на фоне Земли

Российский космонавт Петр Дубров снял процесс разворота Международной космической станции на камеру в качестве 4К Ultra HD. На видео можно увидеть, как МКС двигается на фоне планеты Земля.

Помимо этого Дубровым были сняты кадры отстыковки приборно-агрегатного отсека космического корабля «Прогресс М-УМ». Ранее, в четверг, 23 декабря, он отсоединился от узлового модуля «Причал».

«Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события», - указал космонавт в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и NASA намереваются осуществить перекрестные полеты на Международную космическую станцию в следующем году. Так, российского космонавта планируют отправить к МКС на корабле «Space X», а американского космонавта - на «Союзе».