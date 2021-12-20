NASA намерено осуществить перекрестные с Россией полеты к МКС в 2022 году

Американское космическое агентство NASA планирует в 2022 году отправить российского космонавта на космическом корабле «Space X» к Международной космической станции. В то время как американский астронавт отправится к МКС на российском корабле «Союз». Соответствующее заявление сделал координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

«Мы планируем отправить российского космонавта на корабле «Space X» и американского астронавта на «Союзе», - приводит его слова с пресс-конференции РИА Новости.

Он сообщил, что между Россией и Соединенными Штатами есть соответствующее межправительственное соглашение. Монтальбано добавил, что США ждут одобрения российскими властями данного соглашения.

Ранее, в понедельник 20 декабря, российский корабль «Союз МС-20» приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган. На борту находились двое космических туристов из Японии и российский космонавт Александр Мисуркин.