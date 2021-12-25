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Песков раскрыл, чем будет заниматься Путин в новогодние праздники

Елизавета Потейчук
12:45 25.12.2021
При этом пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что у президента полноценно отдохнуть не получится.
Песков раскрыл, чем будет заниматься Путин в новогодние праздники
© Фото: Mikhail Klimentyev, Russian Gover, Globallookpress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава российского государства Владимир Путин будет встречать Новый 2022 год. По его словам, Путин будет провожать уходящий год в компании родных и близких. Также Песков отметил, что рождественская неделя у президента пройдет в частично рабочем режиме.

«Я думаю, что первые несколько дней он будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», - цитирует ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля пояснил, что президент вынужден работать как с документами, так и с другими данными. Российскому лидеру необходимо заслушивать и читать доклады, причем данный процесс не может останавливаться. Кроме того, Песков допустил, что президент может провести какие-либо встречи в середине новогодних праздников, однако полноформатных совещаний пресс-секретарь Кремля не анонсировал.

Ранее в рамках ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, какой бы город выбрал для жизни. Глава государства подчеркнул, что Петербург является его родным городом, поэтому он подумал прежде всего о ней, услышав вопрос.

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