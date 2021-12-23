В стране и мире Десять человек пострадали при ДТП в Свердловской области Алексей Курильченко Пассажирский автобус протаранил светофорный столб. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Читайте нас на: В городе Каменск-Уральский Свердловской области пассажирский автобус врезался в столб светофора. По данным ГИБДД, столкновение произошло из-за того, что автобус «подрезала» легковушка. «По предварительным данным, автомобиль, который после ДТП скрылся, двигался прямо по улице Алюминиевой. При повороте направо со средней полосы он не уступил дорогу автобусу, который ехал по крайней правой полосе. В результате водитель ПАЗа, чтобы избежать столкновения, вывернул руль и въехал в опору светофора», - говорится в сообщении ГИБДД региона. В результате столкновения пострадали десять человек, среди них двое детей. Ранее в селе Кленово в Новой Москве произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП автобус частично съехал в кювет. По предварительным данным, пассажир легкового автомобиля пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика