Пламя из двигателя помешало вылететь самолету из Тюмени в Ереван

В аэропорту Тюмени «Рощино» выясняются обстоятельства происшествия, связанного с авиарейсом «Тюмень - Ереван». По предварительной информации, авиалайнер вернулся в аэропорт и прекратил полет из-за проблем с двигателем. Отмечается, что самолет прекратил взлет при выполнении разгона на взлетно-посадочной полосе. По результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение.

«Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении на сайте Центрального МСУ на транспорте СК РФ.

Кроме того, старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров сообщил, что в результате происшествия пострадавших зафиксировано не было. Также, по его словам, на воздушном судне нет видимых повреждений.

Ранее в прессе сообщалось, что в Шереметьево сел самолет Париж-Москва со сработавшим датчиком неисправности. О состоянии пассажиров и причинах срабатывания датчика не сообщалось.



