СМИ: в Шереметьево сел самолет Париж-Москва со сработавшим датчиком неисправности
Предположительно, у самолета отказала противобуксовочная система.
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Самолет Airbus A321, следовавший из Парижа в Москву, приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности противобуксовочной системы. Об этом сообщило агенство ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.
«Рейс Париж - Москва с датчиком неисправности только что совершил штатную посадку в аэропорту Шереметьево», - сообщает агентство.
О состоянии пассажиров и причинах срабатывания датчика не сообщается.
Ранее в аэропорту Шереметьево экстренно приземлился пассажирский самолет, который направлялся в Краснодар. При приземлении выяснилось, что в кабине пилотов обнаружили разгерметизацию, а в пассажирском отсеке выпали кислородные маски.