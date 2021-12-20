СМИ: в Шереметьево сел самолет Париж-Москва со сработавшим датчиком неисправности

Самолет Airbus A321, следовавший из Парижа в Москву, приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности противобуксовочной системы. Об этом сообщило агенство ТАСС со ссылкой на источник в авиаслужбах.

«Рейс Париж - Москва с датчиком неисправности только что совершил штатную посадку в аэропорту Шереметьево», - сообщает агентство.

О состоянии пассажиров и причинах срабатывания датчика не сообщается.

Ранее в аэропорту Шереметьево экстренно приземлился пассажирский самолет, который направлялся в Краснодар. При приземлении выяснилось, что в кабине пилотов обнаружили разгерметизацию, а в пассажирском отсеке выпали кислородные маски.