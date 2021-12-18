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Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при коронавирусе

Анна Касаткина
20:30 18.12.2021
По словам доктора, лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты может быть очень опасно.
Мясников рассказал, чего категорически нельзя делать при коронавирусе
© Фото: pixabay
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Больным коронавирусом категорически противопоказаны некоторые лекарства, они также не должны лечиться от инфекции самостоятельно. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится... и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», - сказал доктор.

По словам Мясникова, лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты может быть очень опасно. В частности, без воспаления легких противопоказаны разжижающие кровь препараты, бездумное применение которых может вызвать нарушение мозгового кровообращения и желудочно-кишечные кровоизлияния. Кроме того, не стоит без назначения врача пить стероидные гормоны, которые предназначены только для интубированных пациентов, заявил врач.

Вместо того, чтобы самому назначать себе лечение, лучше предотвратить заболевание при помощи вакцины, подчеркнул Мясников.

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