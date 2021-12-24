Индексация пенсий потребует дополнительного финансирования в 150-200 миллиардов рублей

Эксперты выяснили, что индексация страховых пенсий на уровень не ниже фактической инфляции в 2022 году потребует дополнительного финансирования в размере 150–200 миллиардов рублей. Пенсии будут проиндексированы с 1 января на заложенные в бюджете 5,9%. При этом в Госдуме допустили, что после нововведений в законодательство пенсионерам могут компенсировать разницу с инфляцией. Расчеты были произведены экспертами по просьбе «Известий».

Директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что для дополнительного финансирования пенсий потребуется 150–160 миллиардов рублей, в то время как главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах оценил потребность в ассигнованиях в 150-170 миллиардов. Согласно подсчетам аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина, вспомогательное финансировнаие должно составить не менее 212,7 миллиардов рублей при инфляции 8,5%, причем данные цифры не касаются военных пенсий.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов полагает, что среди вариантов повышения уровня пенсионного обеспечения чиновники выберут механизм компенсаций «задним числом». Пенсии увеличатся с января на 5,9%, как и было прописано в законе, а далее недополученная часть будет компенсирована.

Ранее в Совфеде рассказали о порядке индексации пенсий в следующем году. Сенатор Елена Бибикова сообщила, что вскоре будет выпущен законопроект, регламентирующий индексацию пенсий, исходя из уровня инфляции по итогам года.