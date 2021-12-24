В Совфеде рассказали о порядке индексации пенсий в следующем году

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала о порядке индексации пенсий и наличии средств в бюджете на эти цели. Вопрос индексации выплат для пенсионеров был поднят президентом России Владимиром Путиным в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

Сенатор Бибикова сообщила, что вскоре будет выпущен законопроект, регламентирующий индексацию пенсий, исходя из уровня инфляции по итогам года. Она пояснила, что это будет «некая компенсация с учетом реального роста инфляции, который превышает заложенные ранее показатели в бюджете».

«Порядок и механизмы индексации пенсий, исходя из уровня инфляции, определит правительство. Сейчас мы ждем определения уровня инфляции по итогам года», - приводит ее слова РИА Новости.

В четверг, 23 декабря, во время пресс-конференции президента России по итогам 2021 года одним из участников было обращено внимание о росте пенсий в 2022 году на 5,9%. Также было отмечено, что этот рост ниже уровня инфляции. В ответ Владимир Путин сообщил, что правительством будут приняты все меры для индексации выплат пенсионерам с учетом растущей инфляции в стране.

Ранее в Государственной думе отметили, что заявление президента Владимира Путина о необходимости проиндексировать пенсии до уровня фактической инфляции является знаком прежде всего правительству и Минфину. Теперь перед правительством и министерством стоит задача изыскать средства для выполнения распоряжений главы государства.