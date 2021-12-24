Лавров заявил, что втягивание Украины в НАТО провоцирует военные риски

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ РФ провоцирует серьезные военные риски.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», - сказал он в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

По словам Лаврова, Москва считает необходимым снизить градус конфронтации, вызванный тем, как Вашингтон «опекает» своих украинских протеже.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает. Такой ответ дал глава государства на вопрос британской журналистки о якобы «возможном нападении» РФ на Украину.

Также в ходе Большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил о впечатлении, что на Украине готовят третью военную операцию.