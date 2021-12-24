Назальные капли стали самым продаваемым лекарством среди россиян в этом году

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) по аналитическим данным системы маркировки «Честный знак» выяснил, что в уходящем 2021 годк самым продаваемым лекарством стали назальные капли - ксилометозолин. Кроме того, в перечень самых востребованных у россиян лекарств вошли омепрозол, цефтриаксон, бисопролол, панкреатин, корвалол, а также диклофенак. В совокупности в этом году граждане РФ потратили на популярные лекарства свыше 45 миллиардов рублей.

«Самым популярным лекарственным средством по количеству проданных упаковок стали капли в нос - ксилометозолин, россияне приобрели 127 млн упаковок. На втором месте - цитрамон, его купили 58,4 млн упаковок, тройку лидеров замыкает также обезболивающий препарат - ибупрофен. В 2021 году его было продано более 54,6 млн упаковок», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Центра.

Более того, заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что абсолютно все лекарства, которые выпускаются в гражданский оборот, промаркированы. По его словам, в системе маркировки зарегистрировано почти 90 тысяч участников, 438 из которых - производители. Цифровая маркировка, говорит Юсупов, дает полную статистику по препаратам, а также позволяет государству отслеживать местонахождение каждой лекарственной упаковки в режиме реального времени.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарство, от которого можно оглохнуть. Он отметил, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к опасным последствиям, в частности, к глухоте.

