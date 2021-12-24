Не менее 27 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

В Бангладеш в результате пожара, который произошел на пароме, погибли по меньшей мере 27 человек. Возгорание произошло примерно в 200 километрах к югу от столицы республики.

Как пишет агентство Xinhua со ссылкой на официальные источники, на борту судна находились порядка тысячи человек. Паром следовал из Дакки в южный округ Баргуна. Причины случившегося не приводятся.

Ранее стало известно, что на Сицилии после взрыва газа пропали 12 человек. По неподтвержденным данным, к взрыву привела утечка из газопровода: взрывная волна обрушила жилой дом и повредила соседние здания.