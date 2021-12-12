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СМИ сообщили о пропаже 12 человек после взрыва газа на Сицилии

Кира Тило
02:55 12.12.2021
По предварительной информации, причина взрыва - утечка газа.
СМИ сообщили о пропаже 12 человек после взрыва газа на Сицилии
© Фото: @poliziadistato Twitter
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СМИ сообщают о двенадцати пропавших людях в результате взрыва в городе Равануза, в сицилийской провинции Агридженто. По неподтвержденным данным, к взрыву привела утечка из газопровода: взрывная волна обрушила жилой дом и повредила соседние здания. 

«Сообщается о 12 пропавших без вести, включая троих детей и молодую супружескую пару. Произошел взрыв газопровода, который обрушил дом и соседние здания», - сообщает газета il Messaggero.

По данным местных журналистов, на место ЧП приехали городские службы. Но, как отмечают пожарные, газовые карманы городской сети мешают безопасному доступу к завалам. 

© @poliziadistato Twitter

«В зоне ЧП дым, завалы, обломки оконных рам и дверей - все это было отброшено за десятки метров от места взрыва. На помощь приехали городские службы, скорая помощь и пожарные. Электричество было отключено во всем районе», - передает газета Giornale di Sicilia.

Мэр Раванузы призвал местное население помочь с ликвидацией последствий ЧП. Соответствующую просьбу он озвучил в видеообращении на своей странице в Facebook.

«Любой, у кого у есть лопаты и экскаватор, пусть придет на помощь», - сказал он.

Согласно информации журналистов, число погибших в результате взрыва пока не известно.

© @poliziadistato Twitter
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