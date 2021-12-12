СМИ сообщили о пропаже 12 человек после взрыва газа на Сицилии

СМИ сообщают о двенадцати пропавших людях в результате взрыва в городе Равануза, в сицилийской провинции Агридженто. По неподтвержденным данным, к взрыву привела утечка из газопровода: взрывная волна обрушила жилой дом и повредила соседние здания.

«Сообщается о 12 пропавших без вести, включая троих детей и молодую супружескую пару. Произошел взрыв газопровода, который обрушил дом и соседние здания», - сообщает газета il Messaggero.

По данным местных журналистов, на место ЧП приехали городские службы. Но, как отмечают пожарные, газовые карманы городской сети мешают безопасному доступу к завалам.