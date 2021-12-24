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Россияне проиграли канадцам в товарищеском матче перед молодежным ЧМ по хоккею

Елизавета Потейчук
07:20 24.12.2021
Встреча закончилась со счетом 6:4 в пользу канадских хоккеистов.
Россияне проиграли канадцам в товарищеском матче перед молодежным ЧМ по хоккею
© Фото: Jason Franson, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от соперников из Канады в товарищеском матче в преддверии молодежного чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 6:4.

Нападающий Мэйсон Мактавиш отличился забитыми шайбами в составе канадской команды на 7-ой и 37-ой минуте. Кроме того, Ридли Грейгу (8-я минута), Кенту Джонсону (13-я минута), Лукасу Кормье (16-я минута) и Коннору Бедарду (50-я минута) также удалось поразить ворота сборной России. У российской команды голы забили Никита Чибриков (23-я минута), Матвей Мичков (32-я и 60-я минуты) и Александр Пашин (38-я минута).

Ранее сборная России по хоккею победила Швецию в матче домашнего этапа Евротура. Встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Эта победа стала уже второй для национальной команды.

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