Сборная России по хоккею победила Швецию в матче домашнего этапа Евротура

Сборная России обыграла сборную Швеции на домашнем этапе Евротура. Эта победа стала уже второй для национальной команды.

Встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственную заброшенную шайбу на свой счет записал Вячеслав Войнов, он поразил ворота сборной Швеции на 48-й минуте.

Ранее Россия одержала убедительную победу над сборной Канады в матче открытия домашнего этапа Евротура. Противостояние завершилось со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов.