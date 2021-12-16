Сборная России по хоккею победила Швецию в матче домашнего этапа Евротура
Встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости
Сборная России обыграла сборную Швеции на домашнем этапе Евротура. Эта победа стала уже второй для национальной команды.
Встреча прошла в Москве на арене в «Парке легенд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Единственную заброшенную шайбу на свой счет записал Вячеслав Войнов, он поразил ворота сборной Швеции на 48-й минуте.
Ранее Россия одержала убедительную победу над сборной Канады в матче открытия домашнего этапа Евротура. Противостояние завершилось со счетом 4:3 в пользу российских хоккеистов.