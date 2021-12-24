Горбачев прокомментировал диалог РФ и США по вопросам безопасности

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что поддерживает переговорный процесс по безопасности между Россией и США, который начался после саммита лидеров двух стран.

«Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», - передает РИА Новости слова экс-президента СССР.

Ранее президент России Владимир Путин во время своей Большой пресс-конференции в Москве в четверг выразил надежду на то, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности пойдет по конструктивному пути.

Глава государства обозначил твердую и «без всяких хитростей» позицию российской стороны - никакого продвижения НАТО на восток.