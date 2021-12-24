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Горбачев прокомментировал диалог РФ и США по вопросам безопасности

Кира Карон
06:27 24.12.2021
Он надеется, что в конечном счете страны ЕС смогут чувствовать себя в безопасности.
Горбачев прокомментировал диалог РФ и США по вопросам безопасности
© Фото: Минобороны РФ
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что поддерживает переговорный процесс по безопасности между Россией и США, который начался после саммита лидеров двух стран.

«Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», -  передает РИА Новости слова экс-президента СССР.

Ранее президент России Владимир Путин во время своей Большой пресс-конференции в Москве в четверг выразил надежду на то, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности пойдет по конструктивному пути.

Глава государства обозначил твердую и «без всяких хитростей» позицию российской стороны - никакого продвижения НАТО на восток.

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