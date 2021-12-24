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Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос

Елизавета Потейчук
06:22 24.12.2021
Врач отметила, что «возрастное» появление седины представляет собой физиологический процесс, связанный с ослаблением функции меланоцитов.
Дерматолог раскрыла причины раннего появления седых волос
© Фото: pexels.com
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Врач-косметолог, трихолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко объяснила, в чем состоит причина раннего появления седины и почему седеют волосы в целом. По ее словам, «возрастное» появление седины(в среднем в возрасте 50–55 лет) является обыкновенным физиологическим процессом, который связан с ослаблением функции меланоцитов, продуцирующих меланин, который отвечает за выработку цветового пигмента в волосах.

«Если говорить о раннем поседении волос (от 20–30 лет), то тут может быть несколько факторов, влияющих на снижение активности или даже гибель меланцитов. В первую очередь, это генетическая предрасположенность. Если в семье у кого-то седые волосы появились в раннем возрасте, то вероятность возникновения у вас седины достаточно велика», - сказала дерматолог в беседе с «Известиями».

Кроме того, утверждает Пащенко, хронический стресс также можетбыть причиной раннего поседения. В кровь во время стресса поступает большое количество адреналина, который нарушает связь меланина с белковой структурой волоса, в связи с чем пигмент нейтрализуется, а спазм сосудов на фоне стрессового потрясения нарушает микроциркуляцию вокруг волосяного фолликула и может способствовать атрофии и даже гибели меланоцитов.

Помимо этого, врач допустила, что причина раннего поседения кроется в недостатке витаминов, преимущественно группы В. Так, В2 и В9 улучшают микроциркуляцию, В8 обеспечивает естественное функционирование меланоцитов, а В12 укрепляет иммунитет и активизирует деление клеток в эпидермисе.

«Недостаток аминокислот. Например, аминокислота цистеин участвует в антиоксидантной защите, а аминокислота тирозин - в синтезе меланина. Также аутоимунные заболевания, влияние окружающей среды, чрезмерное УФ-излучение, курение, алкоголь, онкологические заболевание - все это может привести к раннему появлению седины», - резюмировала Пащенко.

Ранее дерматолог рассказала, как защитить кожу во время надвигающихся морозов. Наталья Яковлева в беседе со «Звездой» отметила, что для защиты кожи во время сильных морозов стоит пользоваться специальными кремами, текстура которых должны быть более плотной, жирной.

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