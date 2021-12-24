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В МИД РФ назвали условие для продолжения поставок газа Украине

Марина Крижановская
06:03 24.12.2021
Главным условием Россия выдвигает понимание того, кто будет покупателем российского газа.
В МИД РФ назвали условие для продолжения поставок газа Украине
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Российская Федерация выразила намерение продлить транзитные поставки газа через территорию Украины. Для этого российской стороне необходимо понимание того, кто будет его покупателем, а также в каких объемах и на каких условиях он будет закупаться.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подчеркнул, что поставки газа через территорию Украины в Центральную и Западную Европу имеют «исключительно коммерческий характер».

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», - сказал в интервью РИА Новости Полищук.

Текущий российско-украинский контракт на поставки газа в Европу через территорию Украины действителен до 31 декабря 2024 года. Это дает возможность украинской стороне поднимать вопрос о его пролонгации за 3 года до его истечения только в политических целях.

Ранее украинский «Нафтогаз» пожаловался на российский «Газпром» из-за доминирующего положения на рынке. Газовая компания подала в Еврокомиссию жалобу на поставщика российского газа.

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