В МИД РФ назвали условие для продолжения поставок газа Украине

Российская Федерация выразила намерение продлить транзитные поставки газа через территорию Украины. Для этого российской стороне необходимо понимание того, кто будет его покупателем, а также в каких объемах и на каких условиях он будет закупаться.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подчеркнул, что поставки газа через территорию Украины в Центральную и Западную Европу имеют «исключительно коммерческий характер».

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», - сказал в интервью РИА Новости Полищук.

Текущий российско-украинский контракт на поставки газа в Европу через территорию Украины действителен до 31 декабря 2024 года. Это дает возможность украинской стороне поднимать вопрос о его пролонгации за 3 года до его истечения только в политических целях.

Ранее украинский «Нафтогаз» пожаловался на российский «Газпром» из-за доминирующего положения на рынке. Газовая компания подала в Еврокомиссию жалобу на поставщика российского газа.