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Высоту орбиты МКС понизили на два километра перед полетом «Союзов»

Марина Крижановская
05:30 24.12.2021
После проведения маневра высота орбиты уменьшилась примерно на 1,8 километра.
Высоту орбиты МКС понизили на два километра перед полетом «Союзов»
© Фото: roscosmos.ru
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В пятницу, 24 декабря, в 4:18 (московское время) высота орбиты Международной космической станции была понижена. «Роскосмос» сообщает о понижении высоты орбиты на 2 километра. Это было сделано для формирования начальных баллистических условий для возможности полета космического корабля «Союз МС-21» и посадки корабля «Союз МС-19».

«Высоту орбиты Международной космической станции скорректировали в целях формирования начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» в 2022 году. По предварительным данным, после проведения маневра высота орбиты МКС уменьшилась примерно на 1,8 км», - сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Высота орбиты была скорректирована двигателями грузового корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к российскому сегменту МКС. Они проработали 539,4 секунды. После проведения маневра средняя высота полета станции уменьшилась на 1,8 километра.

Сообщается, что ранее высота орбиты станции корректировалась 3 декабря 2021 года с целью ее уклонения от «космического мусора» -  фрагмента ступени ракеты-носителя Pegasus, запущенной с территории США в 1994 году.

Ранее руководитель американской программы Международной космической станции Джоэль Монтальбано поделился мнением, что NASA приложит все возможные усилия для продолжения эксплуатации МКС. США планируют использовать космическую станцию минимум до 2030 года.

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