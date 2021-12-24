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«Без срезания углов»: политолог о словах Путина по НАТО и США на пресс-конференции

Анна Берестовая
05:21 24.12.2021
Политолог объяснил, что было принципиально новым на большой пресс-конференции Владимира Путина.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
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Отличительной чертой прошедшей накануне пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей 23 декабря в очном формате, стало яркое проявление международной позиции страны по вопросам, касающимся взаимодействия РФ с НАТО и США. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» политолог Александр Асафов.

По его словам, российский лидер озвучил мнение России относительно предложений о безопасности, ранее направленных Москвой американской стороне и НАТО, «прямо без какого-либо срезания углов». Это, согласно эксперту, стало принципиально новой деталью, продемонстрированной во время последнего общения Путина с прессой.

«Максимально... жестко это было сформулировано... Позиция была очень четко предъявлена, ее предыстория была рассказана: почему так, чего мы хотим. Почему мы не хотим распространения НАТО на восток, почему мы требуем ответа прямо сейчас, а не через десять лет», - объяснил он.

Как отметил Асафов, описанные изменения в риторике со стороны российской власти крайне важны, и высказанные на конференции слова «отличаются от предыдущих заявлений на эту тему». Политолог заключил, что теперь озвученные главой Российской Федерации вопросы предстоит обсуждать в следующем месяце с представителями НАТО и США.

Ранее сообщалось, что большое внимание на пресс-конференции президента России было уделено вопросам внешней политики. В частности, Владимир Путин отметил, что действия РФ во многом будут зависеть от обеспечения безопасности страны и назвал неприемлемым дальнейшее продвижение НАТО на восток.

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