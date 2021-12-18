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Россиянкам перечислили способы сберечь ноги в новогоднюю ночь

Анна Назайкина
17:15 18.12.2021
После мероприятия можно принять контрастный душ - он помогает снять напряжение в ногах, вызванное неудобной обувью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Юлиана Маринина, Pexels
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Ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Сергей Дедов в беседе со «Звездой» рассказ, как любительницам каблуков не навредить ногам в новогоднюю ночь.

По словам специалиста, на высоких каблуках следует находиться не более двух часов. В случаи долгого пребывания в такой обуви могут начаться боли, также появятся мозоли.

«Вообще считается до пяти сантиметров. Мы ортопеды приветствуем до пяти сантиметров. До пяти проблем не будет, тем более, колодка удобная», - сказал он.

Кроме того, Дедов предупредил, что если женщина на праздник наденет новые туфли, то влажных мозолей ей не удастся избежать. Также медик рассказал, что уже после мероприятия можно принять контрастный душ. Он помогает снять напряжение в ногах после каблуков.

«Холод снимает отеки. Компрессионный трикотаж снимает напряжение, компрессионные гольфы, чулки, колготки. Необязательно леченый эффект - профилактический. Если женщина предрасположена к отекам, у нее тромбозы, варикозная болезнь, отеки ног, плюс вес, например, то оптимальный вариант - это компрессионный трикотаж», - добавил врач.

Ранее остеопат Владимир Животов рассказал, какая обувь наиболее опасна в носке. На первое место врач поставил шпильки выше шести сантиметров, так как в таких туфлях нагрузка на суставы и органы распределяется неравномерно.

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