Госдеп США разрешил выдачу некоторых виз без собеседований

Государственный департамент США разрешил выдавать некоторые рабочие визы до 31 декабря 2022 года. Уточняется, что выдача таких виз не потребует проведения личных собеседований американскими дипломатами. Однако, собеседование будет организовано, если консульские сотрудники сочтут его необходимым.

«Государственный департамент США признает положительное влияние на американскую экономику обладателей временных рабочих виз США и стремится способствовать не иммиграционным поездкам и сокращению времени на получение визы. Мы рады заявить, что консульские офицеры временно уполномочены отказаться от проведения личных интервью до 31 декабря 2022 года с определенными лицами на основе их заявлений о получении ими неиммиграционных рабочих виз», - говорится в официальном заявлении Госдепа США.

Госдепартамент США сообщает, что заявители должны попадать под следующие категории: лица по специальности (визы H-1B), стажеры или посетители со специальным образованием (визы H-3), внутрифирменные переводчики (визы L), лица с исключительными способностями или достижениями (визы O), спортсмены, художники и артисты (визы P) и участники международных программ культурного обмена (визы Q).

Дополнительно уточняется, что заявителями на временные рабочие визы могут стать такие категории лиц, как временные сельскохозяйственные и несельскохозяйственные рабочие (визы H-2), студенты (визы F и M) и посетители по студенческому обмену (академические визы J).

«Мы признаем большой вклад иностранных посетителей в наши сообщества и кампусы. Наконец, возможность не проводить личное собеседование для заявителей, возобновляющих визу в том же классе визы в течение 48 месяцев после истечения срока действия предыдущей визы, было продлено на неопределенный срок», - уточняет Госдепартамент.

Таким образом, консульские работники посольств США не будут проводить собеседования с заявителями при выдаче рабочих неиммиграционных виз. К таким визам относятся заявки потенциальных работодателей, находящихся на территории США и заинтересованных в привлечении определенных квалифицированных специалистов в страну. Также под новые правила попадают сотрудники зарубежных представительств американских компаний, участники некоторых международных программ, выдающиеся деятели спорта и культуры.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал проведение консультаций с США по визовым вопросам. Он сообщил, что в 2021 году консультации по визовым вопросам с Вашингтоном не состоятся.