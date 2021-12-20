Рябков анонсировал проведение консультаций с США по визовым вопросам

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков анонсировал запуск консультаций с США по визовым вопросам в предстоящем году. При этом Рябков исключил проведение консультаций в текущем году.

«Я думаю, что это уже невозможно, с учетом того, что сегодня 20 декабря, а никаких признаков готовности США хотя бы минимально скорректировать позицию по ключевым вопросам, о которых мы неоднократно говорили, нет. Все, что имеет место, это некая косметика, такое украшательство своей собственной позиции, мы это именно так и расцениваем. Поэтому будем смотреть, наверное, уже в новом году, что возможно, а что нет», - цитирует РИА Новости слова замглавы российского МИД.

Ранее, в середине апреля, США расширили санкции против России и выслали десять дипломатов. РФ, в свою очередь, включила США в список недружественных стран, которым, в частности, не разрешается нанимать россиян и граждан третьих стран на работу в посольства. Дипмиссия США заявила о своей необходимости сократить штат, из-за чего она не сможет оказывать консульские услуги в полном объеме. Так, россиянам перестали выдавать неиммиграционные визы с середины мая.