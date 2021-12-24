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Иммунолог рассказал о частотности ревакцинации для защиты от «омикрона»

Марина Крижановская
02:41 24.12.2021
Врач-иммунолог также указал наиболее подходящие для этого вакцины.
Иммунолог рассказал о частотности ревакцинации для защиты от «омикрона»
© Фото: Mahmoud Issa Keystone Press Agency Globallookpress
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Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков напомнил, что против проникшего в Россию омикрон-штамма нужна надежная защита. Он сообщил, что до конца декабря этот новый штамм станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России.

«С учетом того, что мы знаем о темпе распространения «омикрона» и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном «окне» до 4 месяцев. Я не представляю людей, у которых достаточный для защиты от «омикрона» уровень антител сохранится 9, 10 или 12 месяцев. Таких людей, наверное, не существует», - поделился мнением в эфире радио Sputnik.

Иммунолог сказал, что так как новый штамм является очень заразным, для защиты против него требуется высокий уровень антител. По мнению специалиста, этого можно достичь, сократив временное «окно» ревакцинации до четырех месяцев.

В качестве релевантных для того вакцин Крючков предлагает для пожилых людей, нуждающихся в более надежной защите, «Спутник V». Среднестатистическим людям врач-иммунолог рекомендует ревакцинироваться «Спутником Лайт».

«При отсутствии противопоказаний из того, что есть сейчас в России, я рекомендую препарат «Спутник Лайт»: однократная инъекция даст лучший результат для большинства. Для людей пожилых или с хроническими заболеваниями я рекомендую две инъекции препарата «Спутник V». Это моя личная рекомендация», - подчеркнул он.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцинацию «Спутником V» можно проводить бесконечное количество раз.

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