В центре Гамалеи рассказали о бесконечной вакцинации «Спутником V»

Вакцинацию «Спутником V» можно проводить бесконечное количество раз. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником"... Абсолютно четко вы сказали, бесконечное количество раз», - сказал он в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

По его словам, «Спутник V» в данный момент не нуждается в обновлении вакцинного штамма, а технологии, используемые учеными, очень быстро позволяют создавать новые антигенные варианты вакцин.

Ранее Гинцбург рассказал, что вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация «Спутником Лайт» защищают от нового омикрон-штамма коронавируса более чем на 83%.