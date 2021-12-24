Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В Москве 31 декабря ожидается днем до минус 5-10 градусов, слабый ветер, небольшой снег, а ночью - до минус 13-17 градусов. В первый день 2022 года ночная температура составит минус 9-14, а днем - минус 4-9, будет облачно, с небольшим снегом. Об этом «Звезде» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она уточнила, что прогноз погоды предварительный и еще будет корректироваться.

При этом предновогодняя неделя будет морозной и снежной. В ближайшие выходные ожидается снег, особенно сильные осадки выпадут в ночь на субботу, метель, низкое атмосферное давление, усиление ветра. Также начнется похолодание: в субботу-воскресенье днем минус 5-7, ночью - около минус 10.

Усиление морозов на следующей неделе сменится ослаблением к Новому году, добавила метеоролог.