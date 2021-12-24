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Генассамблея ООН утвердила бюджет в $3,12 млрд на 2022 год

Анна Берестовая
23:21 24.12.2021
ОГсновная часть 76-й сессии Генассамблеи ООН завершилась ранним утром в пятницу.
Генассамблея ООН утвердила бюджет в $3,12 млрд на 2022 год
© Фото: Thomas Trutschel via www.imago-iwww.imago-images.de Globallookpress
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Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила бюджет на следующий календарный год. Бюджет ООН в 2022 году составил 3,12 миллиарда долларов.

Соответствующее решение было принято в рамках 76-й сессии Генассамблеи, основная часть которой завершилась утром 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ООН.

Ранее в Организации Объединенных Наций отреагировали на выдвижение МИД России проектов договоров о гарантиях безопасности с НАТО и США. Представители ООН отметили, что приветствуют диалог между двумя странами, направленный на снижение напряженности и защиту регионального мира.

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