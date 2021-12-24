Генассамблея ООН утвердила бюджет в $3,12 млрд на 2022 год

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила бюджет на следующий календарный год. Бюджет ООН в 2022 году составил 3,12 миллиарда долларов.

Соответствующее решение было принято в рамках 76-й сессии Генассамблеи, основная часть которой завершилась утром 24 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ООН.

Ранее в Организации Объединенных Наций отреагировали на выдвижение МИД России проектов договоров о гарантиях безопасности с НАТО и США. Представители ООН отметили, что приветствуют диалог между двумя странами, направленный на снижение напряженности и защиту регионального мира.