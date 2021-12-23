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СМИ сообщили о грядущем повышении цен грузоперевозок на 15-25%

Марина Крижановская
04:44 23.12.2021
Среди причин повышения указываются удорожание комплектующих, масла, обслуживания машин и, как важный фактор, - увеличение цены дизеля.
СМИ сообщили о грядущем повышении цен грузоперевозок на 15-25%
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын Global Look Press
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Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» сообщила, что грузоперевозчики стали уведомлять клиентов о повышении цен на транспортные услуги на 15–25% в зависимости от направления. Под нововведение попадает как большегрузный, так и малотоннажный транспорт.

«Мы уже известили всех клиентов о повышении цен на наши транспортные услуги минимум на 20%», - цитируют «Известия» слова генерального директора одной из компаний-грузоперевозчиков Максима Роскова.

По данным СМИ, одна из причин роста расценок - подорожание дизельного топлива. Среди прочих указываются подорожание масел, комплектующих, обслуживания машин.

По данным ассоциации «Грузавтотранс»,  стоимость дизельного топлива на заправочных станциях увеличилась во всех регионах России за год в среднем на 9 рублей за литр, то есть на 16–19%. Первое подорожание произошло в I квартале 2021 года. В ассоциации, помимо прочего, предложили запретить экспорт нефтепродуктов за рубеж, пока внутренний российский рынок не удовлетворит свой спрос.

Ранее президент Владимир Путин сообщал, что объем перевозок по Северному морскому пути достигнет 80 миллионов тонн к 2024 году. Он заявил о наращивании возможностей перевозок по данному маршруту.

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