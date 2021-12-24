Назван напиток, который вдвое увеличивает риск онкологии

Исследователи британской организации Cancer Research UK заявили, что алкогольные напитки увеличивают рис развития рака. По их данным, спиртное может повредить клетки организма - алкоголь превращается в вещество ацетальдегид, которые может вызвать похожее на рак деление клеток.

«Также алкоголь изменяет клетки рта и глотки, что делают эти части тела более восприимчивыми к вызывающим рак химикатам», - пишет издание Express.

По словам ученых, потребление 3,5 порций алкоголя в день может в 2-3 раза увеличить вероятность образования нескольких видов рака. У тех, кто при это употребляет и табак, риск увеличивается еще больше.

Ранее главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщила, что включение в рацион зеленого чая положительно сказывается на здоровье, в частности, снижается риск развития онкологических заболеваний и диабета. Благотворный для здоровья эффект достигается благодаря никотиновой кислоте, провитаминам А и В и другим полезным веществам.