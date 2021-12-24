Сенаторы предложили Байдену поставить на Украину ракетные системы

Президенту США Джо Байдену следует ускорить темпы оказания помощи украинским властям и предоставить Киеву зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы, считают сенаторы Роб Портман и Джин Шахин. Об этом они написали в совместной статье в газете The Washington Post.

«В Конгрессе мы выступаем за увеличение объемов помощи в сфере безопасности: Соединенные Штаты должны ускорить темпы оказания помощи и предоставить зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы», - говорится в материале.

При этом сенаторы напомнили, что с 2017 года США поставили Украине противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы на сумму два с половиной миллиарда долларов.

Также они подчеркнули, что президент Байден не должен поддерживать какие-либо попытки заставить своего украинского коллегу Владимира Зеленского уступить контроль в Донбассе вне рамок Минских договоренностей.

«Президент Байден не должен призывать президента Украины Владимира Зеленского идти на какие-либо уступки вне процесса Минских соглашений, и он должен потребовать от России отвести войска от границы до начала дальнейших переговоров», - написали сенаторы.

Напомним, в Вашингтоне выразили готовность к проведению переговоров по безопасности с Москвой в январе. При этом в американской администрации заявили, что прогресс будет возможен только в том случае, если напряженность на Украине снизится.