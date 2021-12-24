Кабмин назначил дату эксперимента по регистрации россиян в ЕСИА через мобильное приложение

Эксперимент по регистрации граждан РФ в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) через мобильное приложение начнется 27 декабря. Об этом говорится в постановлении правительства Российской Федерации

«Провести с 27 декабря по 31 декабря эксперимент по регистрации граждан РФ в системе ЕСИА с использованием мобильного приложения», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте правовой информации.

Задачами эксперимента является проверка нового способа размещения и проверки сведений для регистрации в ЕСИА и процессов использования системы.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон об упрощенном порядке идентификации личности. После вступления документа в силу таким правом смогут пользоваться операторы мобильной и почтовой связи, ломбарды, брокеры и лизинговые компании. Вдобавок закон предоставляет указанным организациям право с согласия клиента или его представителя использовать ЕСИА.