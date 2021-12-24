В Италии предложили посредничество в диалоге России с Евросоюзом

Депутат регионального парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери заявил, что Италии стоит прислушаться к словам Российского президента Владимира Путина о том, что страна может сыграть роль в нормализации отношений РФ и Евросоюза.

«Я рад заявлениям президента Путина об отношениях с Италией... Надеюсь, наш премьер-министр Драги прислушается к Путину и сыграет роль посредника в преодолении неоправданной напряженности, созданной на европейском уровне. Россия - неотъемлемая часть Европы, это нельзя игнорировать», - цитирует РИА Новости слова депутата.

Вальдегамбери выразил надежду, что европейские лидеры готовы ответить на «протянутую Путиным руку» и отметил, что санкции будут бесполезны как для России, так и Европы.

Во время своей Большой пресс-конференции в Москве президент Путин выразил надежду на то, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности пойдет по конструктивному пути. Глава государства обозначил твердую позицию российской стороны - никакого продвижения НАТО на восток.