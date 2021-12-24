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В Италии предложили посредничество в диалоге России с Евросоюзом

Алексей Курильченко
21:29 24.12.2021
Итальянский депутат выразил надежду, что Европа готова ответить на «протянутую Путиным руку».
В Италии предложили посредничество в диалоге России с Евросоюзом
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
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Депутат регионального парламента итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери заявил, что Италии стоит прислушаться к словам Российского президента Владимира Путина о том, что страна может сыграть роль в нормализации отношений РФ и Евросоюза.

«Я рад заявлениям президента Путина об отношениях с Италией... Надеюсь, наш премьер-министр Драги прислушается к Путину и сыграет роль посредника в преодолении неоправданной напряженности, созданной на европейском уровне. Россия - неотъемлемая часть Европы, это нельзя игнорировать», - цитирует РИА Новости слова депутата.

Вальдегамбери выразил надежду, что европейские лидеры готовы ответить на «протянутую Путиным руку» и отметил, что санкции будут бесполезны как для России, так и Европы.

Во время своей Большой пресс-конференции в Москве президент Путин выразил надежду на то, что развитие ситуации на переговорах с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности пойдет по конструктивному пути. Глава государства обозначил твердую позицию российской стороны - никакого продвижения НАТО на восток.

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