Возвращение на Родину: в Волгограде встретили прибывших из Сирии военных полицейских
На торжественном мероприятии военнослужащим вручили ведомственные и государственные награды.
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На территории мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгограде состоялся торжественный митинг, посвященный встрече подразделений военной полиции ЮВО после выполнения специальных задач в Сирийской Арабской Республике.
На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители командования 8-й общевойсковой армии ЮВО, администрации Волгоградской области, ветеранских и общественных организаций, сослуживцы.