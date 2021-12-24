Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Синоптики предупредили о скачках атмосферного давления в Москве

Алексей Курильченко
19:51 24.12.2021
Перепады будут происходить из-за сменяющих друг друга циклонах и антициклонах.
Синоптики предупредили о скачках атмосферного давления в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
Читайте нас на:

В начале следующей недели в Москве ожидаются перепад атмосферного давления. По словам синоптиков центра погоды «Фобос», это будет происходить из-за циклонов и антициклонов, которые буду сменять друг друга.

«В понедельник около нормы - 748 мм ртутного столба. Во вторник ниже нормы на 10 мм, а в среду снова повысится до 755 мм», - цитирует сообщение синоптиков агентство «Москва».

При это в начале недели - с 27 по 29 декабря - осадки будут кратковременными и выпадать в незначительном количестве.

По словам ведущего сотрудника «Фобоса» Евгения Тишковца, на Москву надвигается североатлантический циклон «Квинтинус». Из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома» - когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Видео
В Томске два человека погибли в тире
18:41 В стране и мире
Видео
Спасатели устроили десант из Дедов Морозов, чтобы поддержать больных детей в Махачкале
17:25 В стране и мире
Оперштаб сообщил о росте коллективного иммунитета от COVID-19
16:43 Спорт
Врачи сообщили о состоянии избитого фигуриста Соловьева
15:15 В стране и мире
СМИ: прокуратура Украины просит арестовать Порошенко по делу о госизмене
Популярное
Врач назвала главную ошибку за новогодним столом
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Диетолог назвала допустимую «дозу» мандаринов каждый день
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Видео
«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.