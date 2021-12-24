Синоптики предупредили о скачках атмосферного давления в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются перепад атмосферного давления. По словам синоптиков центра погоды «Фобос», это будет происходить из-за циклонов и антициклонов, которые буду сменять друг друга.

«В понедельник около нормы - 748 мм ртутного столба. Во вторник ниже нормы на 10 мм, а в среду снова повысится до 755 мм», - цитирует сообщение синоптиков агентство «Москва».

При это в начале недели - с 27 по 29 декабря - осадки будут кратковременными и выпадать в незначительном количестве.

По словам ведущего сотрудника «Фобоса» Евгения Тишковца, на Москву надвигается североатлантический циклон «Квинтинус». Из-за сильного ветра и высокой относительной влажности воздуха возникнет эффект «балтийского синдрома» - когда температура воздуха в ощущениях будет казаться на 6-8 градусов ниже реальной.