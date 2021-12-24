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В Крыму отменят курортный сбор

Алиса Кононенко
19:52 24.12.2021
Ранее курортный сбор планировали собирать в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.
В Крыму отменят курортный сбор
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон о курортном сборе, сообщили в Министерстве курортов и туризма Крыма.

«Крым не планирует вводить курортный сбор. Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года №435-ЗРК/2017 "О введении курортного сбора"», -цитирует ТАСС сообщение ведомства.

 В министерстве отметили, что курортный сбор планировалось собирать в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии, однако теперь их городские советы приняли решение выйти из эксперимента.

Ранее в Крыму продлили мораторий о введении курортного сбора до 1 мая 2021 года.

Напомним, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса власти Египта  решили ужесточить правила въезда в страну для туристов не прошедших вакцинацию. 

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