В Крыму отменят курортный сбор

Подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон о курортном сборе, сообщили в Министерстве курортов и туризма Крыма.

«Крым не планирует вводить курортный сбор. Министерством курортов и туризма Республики Крым подготовлен законопроект о признании утратившим силу закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года №435-ЗРК/2017 "О введении курортного сбора"», -цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что курортный сбор планировалось собирать в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии, однако теперь их городские советы приняли решение выйти из эксперимента.

Ранее в Крыму продлили мораторий о введении курортного сбора до 1 мая 2021 года.

Напомним, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса власти Египта решили ужесточить правила въезда в страну для туристов не прошедших вакцинацию.