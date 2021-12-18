Египет ужесточил правила въезда для непривитых туристов

Египет ужесточил правила въезда в страну для непривитых туристов. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора TUI.

Теперь Минздрав Египта требует, чтобы прибывающие в страну пассажиры имели при себе либо сертификат о полной вакцинации от COVID-19, либо оригинальную справку с ПЦР-тестом и QR-кодом, сделанным не ранее чем за 72 часа до въезда, либо с тестом на антиген, сделанным не ранее чем за 24 часа до въезда.

Как уточняет «Интерфакс», срок взятия ПЦР-теста отсчитывается от даты и времени забора материала в лаборатории. Точное время и дата сдачи теста, метод тестирования (тип RT-PCR) и QR-код должны быть указаны в справке, оформленной с оригинальной печатью в сертифицированной лаборатории. Документ должен быть выдан на английском и арабском языке. Не принимаются справки с рукописными данными и корректировками.

Туристам также нужно взять с собой копию справки с ПЦР-тестом, которая сдается в аэропорту. Она потребуется непривитым пассажирам в возрасте от 12 лет.

Ранее в Египте зафиксировали первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Положительные тесты были выявлены у прибывших из-за рубежа в Каирском международном аэропорту.