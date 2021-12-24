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В МИД РФ отреагировали на нападение на консульство во Львове

Алексей Курильченко
19:18 24.12.2021
Ночью неизвестный бросил в здание консульства РФ коктейль Молотова, никто не пострадал.
В МИД РФ отреагировали на нападение на консульство во Львове
© Фото: lvov.mid.ru
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Генеральное консульство России направило ноту в МИД Украины с требованием разыскать и наказать виновный в нападении на здание российского консульства во Львове. По факту инцидента в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины, ему заявлен решительный протест.

«Сегодня, 24 декабря в 02.30 ночи по местному времени против Генерального консульства России во Львове был совершен террористический акт. Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения. По счастливой случайности никто из сотрудников не пострадал», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что инцидент является прямым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях.

Ранее на посольство Белоруссии в Лондоне было совершено нападение. Как сообщили в белорусском МИД, группа лиц испортила фасад здания посольства и напала на дипломатов. Один из них получил тяжелые телесные повреждения.

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