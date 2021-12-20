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В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Лондоне

Алексей Курильченко
17:35 20.12.2021
В результате инцидента один дипломат был госпитализирован.
В МИД Белоруссии сообщили о нападении на посольство в Лондоне
© Фото: BelarusEmbassyLondon, Facebook
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На посольство Белоруссии в Лондоне было совершено нападение. Как сообщили в белорусском МИД, группа лиц испортила фасад здания посольства и напала на дипломатов. Один из них получил тяжелые телесные повреждения.

«Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», - говорится на странице Facebook МИД страны.

Часть напавших была задержана дипломатической полицией Лондона. По факту инцидента в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Великобритании, выражен протест с требованием провести тщательное расследование инцидента.

Ранее в Киеве неизвестные напали на участников санкционированного митинга белорусской диаспоры возле посольства Белоруссии. В МИД Украины была направлена нота протеста в связи с обеспокоенностью недостаточными мерами безопасности.

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