«Гарантированное преодоление ПРО»: военный эксперт оценил залповый пуск «Циркона»

Залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон» - средство гарантированного преодоления ПВО и ПРО любого противника, рассказал в беседе со «Звездой» военный эксперт Виктор Мураховский.

«Залповые пуски проводят для отработки вариантов боевого применения вооружения. Мы знаем, что осуществляли залповые пуски межконтинентальных баллистических ракет, противокорабельных ракет предыдущих поколений. Сейчас осуществлен залповый пуск новейшей гиперзвуковой системы "Циркон", которая может работать и по надводным целям, и по береговым», - сказал Мураховский.

Он подчеркнул, что залповый пуск обеспечивает групповой и массированный удар по сложным объектам, защищенным системами противовоздушной и противоракетной обороны.

«Если мы посмотрим на море, какие это могут быть цели, то самую мощную защиту имеют авианосные ударные группы, которые и самолеты применяют для задач противовоздушной обороны, и корабли охранения в виде ракет крейсеров, эсминцев, фрегатов. Имеют системы противовоздушной и противоракетной обороны дальнего, среднего и ближнего радиуса действия, то есть эшелонированные», - пояснил эксперт.

По словам Мураховского, одиночную ракету сбить гораздо легче, а когда производится залповый пуск с одного носителя или массированный пуск с нескольких носителей, то прорыв системы ПВО и ПРО представляет вполне решаемую задачу.

«На земле прежде всего системы ПВО и ПРО прикрывает центр управления и высокоточные ударные средства, которые в том числе могут нести ядерное оружие. Соответственно, массированные пуски, залповые пуски с каждого носителя, массированный удар с группировки нашей корабельной тоже гарантированно преодолеет такую систему ПРО и ПВО и поразит назначенные цели», - подчеркнул он.

Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли безупречно.

Материал подготовил Андрей Аркадьев