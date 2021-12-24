В Томске два человека погибли в тире

В одном из тиров в городе Томске обнаружили тела двух человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщила «Звезде» старший помощник руководителя СУ СК Российской Федерации по Томской области Елена Лебедева.

«В одном из тиров Советского района города Томска обнаружены тела двух людей. На месте работают следователи и руководитель следственной группы по Советскому району», - сообщила Лебедева.

По предварительной версии, 26-летний посетитель тира выстрелил инструктору в живот из пистолета Glock.

Ранее в Брянской области местный житель устроил стрельбу из огнестрельного оружия. В результате произошедшего был убит один мужчина и ранена женщина. В настоящее время подозреваемый задержан на территории Подмосковья.