Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Томске два человека погибли в тире

Алексей Курильченко
18:41 24.12.2021
По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В одном из тиров в городе Томске обнаружили тела двух человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщила «Звезде» старший помощник руководителя СУ СК Российской Федерации по Томской области Елена Лебедева.

«В одном из тиров Советского района города Томска обнаружены тела двух людей. На месте работают следователи и руководитель следственной группы по Советскому району», - сообщила Лебедева.

По предварительной версии, 26-летний посетитель тира выстрелил инструктору в живот из пистолета Glock.

Ранее в Брянской области местный житель устроил стрельбу из огнестрельного оружия. В результате произошедшего был убит один мужчина и ранена женщина. В настоящее время подозреваемый задержан на территории Подмосковья.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Видео
В Томске два человека погибли в тире
18:41 В стране и мире
Видео
Спасатели устроили десант из Дедов Морозов, чтобы поддержать больных детей в Махачкале
17:25 В стране и мире
Оперштаб сообщил о росте коллективного иммунитета от COVID-19
16:43 Спорт
Врачи сообщили о состоянии избитого фигуриста Соловьева
15:15 В стране и мире
СМИ: прокуратура Украины просит арестовать Порошенко по делу о госизмене
Популярное
Врач назвала главную ошибку за новогодним столом
Видео
На первых полосах: что пишут западные СМИ о пресс-конференции Путина
Видео
Путин рассказал, почему не берет Мишустина на отдых с Шойгу в тайге
Диетолог назвала допустимую «дозу» мандаринов каждый день
Видео
Путин готов стать «адвокатом» Деда Мороза
Видео
«Врут все время, поэтому наводят тень на плетень»: Путин ответил на обвинения ЕС по газу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.