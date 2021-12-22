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В Подмосковье задержан мужчина, застреливший человека в Брянской области

Анна Берестовая
01:48 22.12.2021
Житель Брянской области убил мужчину и ранил женщину, после чего был пойман в Подмосковье.
В Подмосковье задержан мужчина, застреливший человека в Брянской области
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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В Брянской области местный житель устроил стрельбу из огнестрельного оружия. В результате произошедшего был убит один мужчина и ранена женщина. Инцидент произошел 20 декабря.

Как сообщают следственные органы, в понедельник возле одного из частных домов в поселке Рогнедино была ранена 47-летняя женщина. Позже в этот же день в находящемся поблизости селе Осовик внутри частного жилого дома было обнаружено тело застреленного 37-летнего мужчины.

СК РФ получил предварительную информацию, в соответствии с которой оба преступления совершил житель Рогнедино. В настоящее время подозреваемый задержан на территории Подмосковья.

Пострадавшая при нападении женщина была госпитализирована и сейчас получает медицинскую помощь. Против злоумышленника, в свою очередь, возбуждено два уголовных дела по обвинению в убийстве и покушении на убийство.

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