В Подмосковье задержан мужчина, застреливший человека в Брянской области

В Брянской области местный житель устроил стрельбу из огнестрельного оружия. В результате произошедшего был убит один мужчина и ранена женщина. Инцидент произошел 20 декабря.

Как сообщают следственные органы, в понедельник возле одного из частных домов в поселке Рогнедино была ранена 47-летняя женщина. Позже в этот же день в находящемся поблизости селе Осовик внутри частного жилого дома было обнаружено тело застреленного 37-летнего мужчины.

СК РФ получил предварительную информацию, в соответствии с которой оба преступления совершил житель Рогнедино. В настоящее время подозреваемый задержан на территории Подмосковья.

Пострадавшая при нападении женщина была госпитализирована и сейчас получает медицинскую помощь. Против злоумышленника, в свою очередь, возбуждено два уголовных дела по обвинению в убийстве и покушении на убийство.